ZNP: Dokazano, da so bile odpovedi sodelavcem Panorame nezakonite Radio Ognjišče Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je nedavno pravnomočno ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, bistveno slabše pogodbe o delu, novinarju Valentinu Arehu nezakonita. Ugotovilo je namreč, da za odpoved pogodbe ni bilo poslovnih razlogov, kar je sicer kot razlog navajalo vodstvo TV Slovenija. V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) poziva...

