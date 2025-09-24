|
ZNP: Dokazano, da so bile odpovedi sodelavcem Panorame nezakonite
Radio Ognjišče
sreda, 24. september 2025 ob 10:54
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani je nedavno pravnomočno ugotovilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove, bistveno slabše pogodbe o delu, novinarju Valentinu Arehu nezakonita. Ugotovilo je namreč, da za odpoved pogodbe ni bilo poslovnih razlogov, kar je sicer kot razlog navajalo vodstvo TV Slovenija. V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) poziva...