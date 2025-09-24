Težave v dejavnosti trgovine so vse bolj pereče, so opozorili v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije. Zaradi pomanjkanja kadra so delavci v panogi preobremenjeni, pogoji dela se slabšajo, ogroženo je njihovo zdravje, varnost pri delu in dostojanstvo. Delodajalce so zato pozvali k takojšnjemu ukrepanju.

Kot so v sporočilu za javnost zapisali v sindikatu, prodajalci zaradi kadrovskega primanjkljaja