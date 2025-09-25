|
'Bolniška odsotnost je postala akuten problem slovenskega gospodarstva'
24ur.com
četrtek, 25. september 2025 ob 12:36
Potem ko so v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije v torek opozorili, da so zaposleni v panogi zaradi pomanjkanja kadra na robu zmožnosti, so v Trgovinski zbornici Slovenije (TZS) opozorili na vse težje poslovne razmere. Povpraševanje po kadrih je upadlo, trgovina pa ni med dejavnostmi z največ kršitvami delovne zakonodaje, so navedli in dodali, da je organizacija dela otežena tudi zaradi nepred...