Ministrstvo za delo obsoja kršitve pravic delavcev in poudarja nadzor nad plačami, regresom in varnostjo pri delu
četrtek, 25. september 2025 ob 09:33
Težave, ki jih je včeraj izpostavil Sindikat delavcev trgovine Slovenije, na ministrstvu strogo obsojamo, saj pomenijo kršitev zakonodaje, ki je bila sprejeta z namenom zaščite pravic delavcev, so zapisali na straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Inšpektorat za delo je kot organ v sestavi ministrstva pristojen za nadzor spoštovanja zakonodaje in sankcioniranje kr...