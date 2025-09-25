|
Srečanje veteranov pri spominskem obeležju na Boču
|
Lokalec.si
|
četrtek, 25. september 2025 ob 10:59
|
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo vabi občane Poljčan in vse, ki so bili priča dogodkom iz leta 1991, na srečanje veteranov pri spominskem obeležju pri stolpu na Boču. Srečanje bo potekalo v soboto, 27. septembra 2025, ob 11. uri.
Spomin na osamosvojitveno vojno
Dogodek bo priložnost, da se obudijo spomini na čas osamosvojitvene vojne. Posebej na raketiranje komunikacijskega stolpa na...