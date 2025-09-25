Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo vabi občane Poljčan in vse, ki so bili priča dogodkom iz leta 1991, na srečanje veteranov pri spominskem obeležju pri stolpu na Boču. Srečanje bo potekalo v soboto, 27. septembra 2025, ob 11. uri.

Spomin na osamosvojitveno vojno

Dogodek bo priložnost, da se obudijo spomini na čas osamosvojitvene vojne. Posebej na raketiranje komunikacijskega stolpa na