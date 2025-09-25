|
Da vas v soboto ne bo kap, vodič po SI-Alarmu
|
Študent
|
četrtek, 25. september 2025 ob 14:00
|
Slovenija uvaja SI-Alarm, sodoben sistem za množično obveščanje in alarmiranje prek javnih mobilnih omrežij. Njegov cilj je hitro in zanesljivo posredovanje nujnih informacij v primeru naravnih ali drugih nesreč ter pomoč pri iskanju pogrešanih oseb. Prvo javno testiranje bo potekalo to soboto ob 12. uri. Kaj prinaša SI-Alarm? SI-Alarm dopolnjuje obstoječe načine obveščanja – sirene, […]
Prispevek...