Slovenija uvaja SI-Alarm, sodoben sistem za množično obveščanje in alarmiranje prek javnih mobilnih omrežij. Njegov cilj je hitro in zanesljivo posredovanje nujnih informacij v primeru naravnih ali drugih nesreč ter pomoč pri iskanju pogrešanih oseb. Prvo javno testiranje bo potekalo to soboto ob 12. uri. Kaj prinaša SI-Alarm? SI-Alarm dopolnjuje obstoječe načine obveščanja – sirene, […] Prispevek ...

