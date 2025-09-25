|
Milan Brglez od danes nič več državni sekretar – očitno čaka na Hanovo glavo
Demokracija
četrtek, 25. september 2025 ob 17:12
Piše: Gašper Blažič
Vlada je na današnji seji razrešila Milana Brgleza s funkcije državnega sekretarja na ministrstvu za pravosodje, poroča STA. Brglez, ki je bil na na tej funkciji od julija lani, je poleti seznanil pristojne, da se z oktobrom vrača na fakulteto za družbene vede. Želi si namreč okrepiti raziskovanje in poučevanje o mednarodnem pravu in človekovih pravicah.