|
|
Martin Strel z milijonom po nov rekord
|
Slovenske novice
|
petek, 26. september 2025 ob 05:00
|
Ultramaratonec Martin Strel bi rad spet preplaval Rokavski preliv. 70-letni Dolenjec želi postati najstarejši zemljan s takim dosežkom.
Sorodno
-
Za skaženost 156.000 evrov! Toliko od kočevskih Romov zahteva ribniški župan s soplesalko Slovenske novice, 26.09.25 @ 06:06
-
Obveznega članstva v KGZS ne bo več, prepovedana tudi vožnja po gozdu Slovenske novice, 26.09.25 @ 05:45
-
Deset božjih zapovedi Jožeta Podgorška so umaknili Dnevnik, 26.09.25 @ 00:07
-
Garač ... Slovenske novice, 25.09.25 @ 22:45
-
Partnerska komunikacija pod drobnogledom: tretja hiša razkrije skladnost ali spore Slovenske novice, 25.09.25 @ 18:30
-
Modni radar revije Suzy: poglejte, koga je ujel (FOTO) Slovenske novice, 25.09.25 @ 17:00
-
Golobova vlada odločila: Benjamin Netanjahu je »persona non grata« v Sloveniji Slovenske novice, 25.09.25 @ 14:26
-
Šahovski Messi piše zgodovino: 11-letni Faustino Oro že z velemojstrsko normo Slovenske novice, 25.09.25 @ 13:10
-
Zvezdanina modrost: Očitno si vajena mižati, to je tvoj veliki problem (Suzy) Slovenske novice, 25.09.25 @ 13:00
-
Osmišljevalnica: Kam pa kam, popolni učenec? (Suzy) Slovenske novice, 25.09.25 @ 09:00
-
Štajerski Robin Hood privabil številne (FOTO) Slovenske novice, 25.09.25 @ 08:45
-
Radolfi obljublja nepozaben koncert: vonj nostalgije in zvok ljubezni Slovenske novice, 25.09.25 @ 07:50
-
Urbanija mora plačati Veselinoviču: »To je za vse grdobije, ki sem jih bral o sebi!« Slovenske novice, 25.09.25 @ 07:30
-
Novomeška medicinska sestra priznala goljufijo: če kazni ne plača, sledi zapor Slovenske novice, 25.09.25 @ 07:10
-
Solze nekdanje policistke Lidije: »Dejstvo je, da sem storila, kar mi očitajo« Slovenske novice, 25.09.25 @ 07:00
-
Kar naenkrat se lahko znajdem na oni strani, meja je zame izredno tanka Slovenske novice, 25.09.25 @ 06:45
-
Pakistanec zlorabil vinsko kraljico? Kriminalist razkril nepričakovano Slovenske novice, 25.09.25 @ 06:10
-
Ajurveda, okrepimo odpornost v jesenskem času (Suzy) Slovenske novice, 25.09.25 @ 06:00
-
Lidijo, mamo štirih otrok, ujeli med prevažanjem migrantov zurnal24.si, 25.09.25 @ 05:49
-
To je slovenski športnik, ki si zasluži biti v istem stavku kot Yamal in Dončić Slovenske novice, 25.09.25 @ 05:40
-
Ne boste verjeli, kaj je Peter počel z ženskimi spodnjicami! Takšna kazen ga čaka Slovenske novice, 25.09.25 @ 05:00
-
Klinika Hofer Slovenske novice, 24.09.25 @ 22:45
-
Adijo dizel! 792 kilometrov dosega in 320 kW polnjenja Slovenske novice, 24.09.25 @ 19:31
-
Primorci zapeli Vstajenje Primorske in slavili regijo, ki zna sodelovati Slovenske novice, 24.09.25 @ 17:10
-
Dr. Hillary L. McBride, psihoterapevtka: Vsa telesa so dobra – tudi vaše (Suzy) Slovenske novice, 24.09.25 @ 13:00
-
Heroin v pločevinkah kave? Kamenikov družinski posel naj bi bila droga Slovenske novice, 24.09.25 @ 07:40
-
Bitka za medveda Tima: lastnik trdi, da je zdrav, Avstrijci pritiskajo Slovenske novice, 24.09.25 @ 07:20
-
Srhljivo naključje: po postavitvi table o povojnih dogodkih zagorela hiša Slovenske novice, 24.09.25 @ 06:50
-
Anonimni kritiki ne napadajo tistih, ki so na dnu lestvic, ampak vrhove Slovenske novice, 24.09.25 @ 06:45
-
To je tihi ubijalec: tveganje za infarkt in kap kar 3-krat večje! Slovenske novice, 24.09.25 @ 06:40
-
Petra Zore: Čas za povečanje družine (Suzy) Slovenske novice, 24.09.25 @ 06:25
-
Sin pokojne Dorice vložil tožbo: zahteva 22.500 evrov odškodnine od zdravstvenega doma Slovenske novice, 24.09.25 @ 06:10
-
Harmonija planetov in kozmična oktava: Pitagorova učenja še danes navdihujejo Slovenske novice, 24.09.25 @ 05:40
-
Pogi brani mavrično majico, Roglič: »Že preživeti to traso bo težko!« Slovenske novice, 24.09.25 @ 05:20
-
Kapelica uničena, hiša nevarna za bivanje: nesreča, kakršne domačini še niso videli Slovenske novice, 24.09.25 @ 05:00
-
Čista je*a Slovenske novice, 23.09.25 @ 22:45
-
Ustvaril lažni profil gospodarske družbe iz Zgornjega Posočja, škodo je pričakovati v prihodnje Slovenske novice, 23.09.25 @ 22:23
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva