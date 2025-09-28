Dušan mora zaradi smrti motorista Andreja za dve leti v zapor Slovenske novice Dušan Viler iz Parecaga povzročil nesrečo, v kateri je umrl Andrej Delgiusto iz Sečovelj. Z avtom je zapeljal čez polno črto proti priključku na drugi strani ceste in mu zaprl pot.

Sorodno































































































































Najbolj brano Osebe dneva Jan Oblak

Tadej Pogačar

Robert Golob

Marko Lotrič

Alenka Bratušek