Benjamin Šeško zabil prvi gol za United, ki pa je doživel nov boleč poraz Sportal Na uvodni tekmi šestega kroga angleškega prvenstva pravkar igra Benjamin Šeško. Manchester United gostuje pri Brentfordu (13.30), kjer se bori za drugo zaporedno zmago. Igor Thiago je rdečim vragom že v prvih 20 minutah zabil dva gola, nakar je v 26. minuti vendarle svoj prvi zadetek v premier ligi dosegel mladi slovenski napadalec. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je C...

Sorodno

















Omenjeni Chelsea

Manchester City

Manchester United Najbolj brano Osebe dneva Janja Garnbret

Robert Golob

Nataša Pirc Musar

Milan Kučan

Ksenija Klampfer