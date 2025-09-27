|
Benjamin Šeško zabil prvi gol za United, ki pa je doživel nov boleč poraz
Sportal
sobota, 27. september 2025 ob 15:15
Na uvodni tekmi šestega kroga angleškega prvenstva pravkar igra Benjamin Šeško. Manchester United gostuje pri Brentfordu (13.30), kjer se bori za drugo zaporedno zmago. Igor Thiago je rdečim vragom že v prvih 20 minutah zabil dva gola, nakar je v 26. minuti vendarle svoj prvi zadetek v premier ligi dosegel mladi slovenski napadalec. V mrežo je potisnil odbitek, a v tretjem poskusu. Dvakrat mu je C...