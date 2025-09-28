|
Šeško zabil prvi gol za United, a izgubil, drama na derbiju v Newcastlu
Sportal
nedelja, 28. september 2025 ob 19:40
V nedeljskem derbiju šestega kroga angleške premier lige je Arsenal po zadetku v 96. minuti tekmi z 2:1 ugnal Newcastle in se vodilnemu Liverpoolu približal le na dve točki zaostanka. Na uvodni tekmi je Benjamin Šeško zabil prvi gol za Manchester United, a so proti Brentfordu izgubili z 1:3. V mrežo je potisnil odbitek, a šele v tretjem poskusu. Dvakrat mu je Caoimhin Kelleher branil. Izgubil je t...