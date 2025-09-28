Selektor Murn o Pogačarjev lovu na mavrično majico: To je bil prelomen trenutek Sportal "Danes smo spet spisali pravljico. Fantje so se odlično odrezali, vse smo imeli pod nadzorom. Načrt se je izšel. Vedeli smo, koliko smo kot ekipa sposobni in to maksimalno izkoristili," je o predstavi slovenske deveterice (Tadej Pogačar, Primož Roglič, Domen Novak, Gal Glivar, Luka Mezgec, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer) za TV Slovenija povedal selektor Uroš Murn.

