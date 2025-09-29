Pogačar ubranil mavrično majico, za zmago pa prejel (le) 8000 evrov 24ur.com Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi spet spisal zgodovino. Na svetovnem prvenstvu v cestni dirki je po napadu 104 kilometre pred ciljem in osupljivi samostojni vožnji v zadnjih 67 kilometrih ubranil naslov svetovnega prvaka. Ciljno črto je prečkal pred srebrnim Belgijcem Remcom Evenepoelom in bronastim Ircem Benom Healyjem. Koliko pa je ob tem zaslužil?

Sorodno



















































































































