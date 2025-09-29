|
|
'Nismo med najmočnejšimi reprezentancami, imamo pa najmočnejšega posameznika'
|
24ur.com
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 17:49
|
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi ponovno spisal zgodovino in na svetovnem prvenstvu v cestni dirki ubranil naslov svetovnega prvaka. Pomemben delež k odmevnemu uspehu sta prispevala Matej Mohorič in Uroš Murn, ki sta v ekskluzivnem pogovoru strnila misli po izjemno zahtevni kolesarski preizkušnji.
Sorodno
-
Zrimšek: Tako lahko dirka le Pogi Dnevnik, 29.09.25 @ 19:04
-
Pogačar bi v vsakem primeru premagal Evenepoela Delo, 29.09.25 @ 15:13
-
Pogačar ubranil mavrično majico, za zmago pa prejel (le) 8000 evrov 24ur.com, 29.09.25 @ 14:50
-
Zvezdnik, ki je razočaral Slovenijo, prejel grozno novico zurnal24.si, 29.09.25 @ 13:28
-
Bronasti kronometrist si je zlomil zapestje in končal sezono Dnevnik, 29.09.25 @ 13:25
-
Na kronometru osvojil bron, na cestni dirki si je zlomil zapestje 24ur.com, 29.09.25 @ 13:02
-
Gorazd Penko: Takšni napadi Tadeja nas ne morejo več presenetiti RTV Slovenija, 29.09.25 @ 12:59
-
Tekmeci frustrirani po zmagi Pogačarja: "Tole je bilo malo preveč" zurnal24.si, 29.09.25 @ 11:33
-
V francoskih Alpah še evropski troboj velikanov Delo, 29.09.25 @ 10:45
-
Kje in na kakšni trasi bo tretjo zaporedno mavrično majico lovil Pogačar? RTV Slovenija, 29.09.25 @ 09:08
-
100-kilometrski juriš v Zürichu intuicija, v Kigaliju pa premišljeno odigrana karta RTV Slovenija, 29.09.25 @ 07:23
-
'Preprosto neverjeten je, do Tadeja gojim veliko spoštovanje' 24ur.com, 29.09.25 @ 07:00
-
Kar so Hrvati naredili Pogačarju po veliki zmagi, je zares noro (foto) Ekipa, 29.09.25 @ 06:51
-
Kralj Tadej je presegel samega sebe Slovenske novice, 29.09.25 @ 05:25
-
Tomaž Poljanec: Tadej Pogačar je spremenil kolesarstvo. Fantastičen je! Sportal, 29.09.25 @ 04:00
-
Pogačar šampionsko ubranil naslov prvaka Dnevnik, 29.09.25 @ 00:00
-
Robert Černigoj do naslova svetovnega prvaka v praktičnem streljanju Sportal, 28.09.25 @ 21:38
-
Žalostna vest iz slovenskega kolesarstva: močno premlad je umrl Uroš (FOTO) Slovenske novice, 28.09.25 @ 21:36
-
Pogačar v Ruandi ubranil naslov svetovnega prvaka Demokracija, 28.09.25 @ 20:00
-
'Za mano je neverjetna izkušnja s srečnim koncem' 24ur.com, 28.09.25 @ 18:25
-
Mavrični kralj s Klanca pri Komendi Dnevnik, 28.09.25 @ 18:19
-
Pogačar Etiopijko z rožami spravil v jok, danes s Tadejem v ekipi (foto) Ekipa, 28.09.25 @ 18:17
-
Pogačar: Veselim se že EP-ja naslednji teden in nove dirke z reprezentanco RTV Slovenija, 28.09.25 @ 18:15
-
Pogačar: Morda je komu že malce dolgčas, jaz pa le neskončno uživam Dnevnik, 28.09.25 @ 18:00
-
Primož Roglič: Tadej je Tadej, kategorija zase. Vsa čast. #video Sportal, 28.09.25 @ 17:42
-
Od pospeška prek gore Kigali do zadnjih kilometrov in Zdravljice v čast Pogačarju RTV Slovenija, 28.09.25 @ 17:21
-
Pogačar z drugega planeta, Belgijci pa vseeno z vsemi topovi nad Evenepoela Ekipa, 28.09.25 @ 17:07
-
Pogačarjeva afriška mavrica še veličastnejša od prve Delo, 28.09.25 @ 17:04
-
Tadej Pogačar zdaj v nadvse elitnem klubu šampionov Sportal, 28.09.25 @ 16:51
-
Pogačar ubranil svetovni naslov Primorski dnevnik, 28.09.25 @ 16:50
-
Izjemni, neponovljivi Pogačar pometel s konkurenco in ubranil naslov svetovnega prvaka 24ur.com, 28.09.25 @ 16:41
-
Prve besede Pogačarja po novi epski predstavi: Trasa je kar klicala po tem #video Sportal, 28.09.25 @ 16:38
-
Velika frustracija Remca Evenepoela, poglejte, kaj si je privoščil zurnal24.si, 28.09.25 @ 16:29
-
Tadej Pogačar do naslova svetovnega prvaka na cestni dirki v Ruandi Družina, 28.09.25 @ 16:25
-
Tadej Pogačar znova pustil svet odprtih ust – z norim podvigom na vrh Ekipa, 28.09.25 @ 16:23
-
Pogačar v Ruandi ubranil naslov svetovnega prvaka Lokalec.si, 28.09.25 @ 16:13
-
Zgodovinska zmaga: Tadej Pogačar kljuboval tekmecem in obranil mavrično majico Maribor24.si, 28.09.25 @ 16:09
-
Še ena nora predstava novega starega svetovnega prvaka Tadeja Pogačarja! Sportal, 28.09.25 @ 16:09
-
Kakšna vožnja velikega Pogačarja, spet je na vrhu sveta Slovenske novice, 28.09.25 @ 16:09
-
Tadej Pogačar z novo predstavo za anale do druge zaporedne mavrične majice Dnevnik, 28.09.25 @ 16:01
-
Roglič po 11. mestu: "Utrujen sem, Pogačar je res neverjeten" RTV Slovenija, 28.09.25 @ 15:24
-
66 kilometrov solo vožnje ali Pogačarjev nov nor dan v pisarni zurnal24.si, 28.09.25 @ 14:58
-
Strah Belgijcev, Pogi pa elegantno tja, kamor gre še cesar peš (video,foto) Ekipa, 28.09.25 @ 13:16
-
Dvakratni prvak s hudimi težavami v kamero razkril vse, Pogi brez tekmeca Ekipa, 28.09.25 @ 11:09
-
Pogačar na cestni dirki brani mavričasto majico Dnevnik, 28.09.25 @ 10:07
-
Vse oči uprte v Tadeja Pogačarja: zmaga ali zlom na svetovnem prvenstvu Svet 24, 28.09.25 @ 09:05
-
Pogačarjev silovit napad za vrhunec prvenstva, 'mavrica' na obzorju Ekipa, 28.09.25 @ 08:55
-
Pogačar pred dirko: "Imam vse potrebno, da napadem zlato kolajno" Maribor24.si, 28.09.25 @ 08:31
-
Dva kroga pred koncem izjemni Pogačar še povečuje svojo prednost (1:21) 24ur.com, 28.09.25 @ 08:20
-
Pogačarju se lahko smeji: "Nekateri fantje so mi potrdili ..." zurnal24.si, 28.09.25 @ 08:17
-
V Kigaliju še presegel ep iz Züricha: Pogačar ubranil mavrično majico! RTV Slovenija, 28.09.25 @ 07:21
-
Senzacija v Ruandi! Kanadčanka nadigrala favoritinje, Žigart na 23. mestu Svet 24, 27.09.25 @ 19:07
-
Veliko presenečenje: Zlato za Magdeleine Vallieres RTV Slovenija, 27.09.25 @ 12:00
-
Ana Šteblaj do nove zmage in do skupne lovorike RTV Slovenija, 27.09.25 @ 09:24
-
Pogačar je vrhunsko pripravljen, Roglič kot joker iz rokava? Delo, 27.09.25 @ 05:45
-
Slovenski selektor Uroš Murn: Vsi bodo dirkali proti nam Dnevnik, 27.09.25 @ 00:00
-
Zdi se mi, da sem izgubil kompas in nadzor nad tem, kam gre ekipa Delo, 26.09.25 @ 18:38
-
Lorenzo Finn prvak še med mlajšimi člani, Jakob Omrzel 14. RTV Slovenija, 26.09.25 @ 14:30
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva