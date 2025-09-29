'Nismo med najmočnejšimi reprezentancami, imamo pa najmočnejšega posameznika' 24ur.com Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je v Kigaliju v Ruandi ponovno spisal zgodovino in na svetovnem prvenstvu v cestni dirki ubranil naslov svetovnega prvaka. Pomemben delež k odmevnemu uspehu sta prispevala Matej Mohorič in Uroš Murn, ki sta v ekskluzivnem pogovoru strnila misli po izjemno zahtevni kolesarski preizkušnji.

Sorodno

















































































































