|
|
Trump za večni mir na Bližnjem vzhodu
|
Delo
|
ponedeljek, 29. september 2025 ob 21:23
|
Izpustitev talcev in demilitarizacija Gaze kot prva pogoja za vzpostavitev miroljubne palestinske oblasti.
Sorodno
-
Trump: Mir v Gazi je zelo blizu, Netanjahu sprejel načrt Svet 24, 29.09.25 @ 21:37
-
Smo tik pred koncem vojne v Gazi? To je izplen srečanja Trumpa in Netanjahuja Slovenske novice, 29.09.25 @ 21:36
-
Trump: “Svet je na pragu enega največjih dni v zgodovini” Nova24TV, 29.09.25 @ 21:00
-
Mir v Gazi? Netanjahu sprejel Trumpov načrt za končanje vojne Maribor24.si, 29.09.25 @ 20:56
-
Trump: Netanjahu je sprejel načrt za končanje vojne Dnevnik, 29.09.25 @ 20:55
-
Takšen načrt naj bi skovala Trump in Netanjahu zurnal24.si, 29.09.25 @ 20:54
-
Bela hiša z načrtom za končanje morije v Gazi Dnevnik, 29.09.25 @ 20:52
-
Trumpu jasno sporočilo na plaži Tel Aviva: “Ne pustite se prevarati” Svet 24, 29.09.25 @ 19:55
-
Trump v Beli hiši Netanjahuju predstavlja svoj mirovni načrt za Gazo RTV Slovenija, 29.09.25 @ 18:41
-
Netanjahu je sprejel Trumpov načrt za Gazo. Na potezi je Hamas N1, 29.09.25 @ 18:14
-
Trump gosti Netanjahuja v upanju na nov dogovor za premirje v Gazi Delo, 29.09.25 @ 18:06
-
Trump: Mir v Gazi je zelo blizu. Netanjahu potrjuje Trumpove besede. SiOL.net, 29.09.25 @ 18:04
-
Donald Trump grozi z novimi carinami SiOL.net, 29.09.25 @ 17:56
-
Se bo Rusija vpletla v konflikt med Izraelom in Iranom? Maribor24.si, 29.09.25 @ 16:37
-
Trump napovedal 100-odstotne carine na filme, narejene v tujini Delo, 29.09.25 @ 16:17
-
Bela hiša sumi, da je investitor in filantrop v resnici terorist Delo, 29.09.25 @ 15:00
-
Družine talcev Trumpa pozivajo k podpori sporazuma o končanju vojne v Gazi Dnevnik, 29.09.25 @ 13:22
-
[Video] Napadalec zapeljal med vernike in pričel streljati Nova24TV, 29.09.25 @ 13:02
-
Trump delil in izbrisal posnetek, v katerem promovira teorijo zarote Svet 24, 29.09.25 @ 12:47
-
Trump dal dovoljenje: Z ameriškim orožjem lahko udarite po Rusiji Dnevnik, 29.09.25 @ 10:20
-
Trump podpisal odlok, prihajajo bistvene spremembe za TikTok Študent, 29.09.25 @ 08:00
-
Oregon toži Trumpovo administracijo SiOL.net, 29.09.25 @ 07:44
-
Trump pred srečanjem z Netanjahujem napoveduje "nekaj velikega" N1, 29.09.25 @ 07:06
-
Trump pred srečanjem z Netanjahujem napoveduje "nekaj velikega" za Bližnji vzhod SiOL.net, 29.09.25 @ 06:52
-
Trump napoveduje "nekaj velikega" zurnal24.si, 29.09.25 @ 06:37
-
Družine talcev Trumpu / »Samo vi imate moč, da ta dogovor spravite čez ciljno črto« Mladina, 29.09.25 @ 00:00
-
»Nekaj velikega« za Bližnji vzhod Mladina, 29.09.25 @ 00:00
-
Med mašo v mormonski cerkvi v Michiganu moški streljal in ubil štiri ljudi. Osumljenec je veteran. RTV Slovenija, 28.09.25 @ 20:27
-
“Poglejte, v kakšno ekstremno družbo nas je pripeljala Golobova vlada” Nova24TV, 28.09.25 @ 17:46
-
Trump odredil napotitev vojakov zaradi Antifinega nasilja in odobril “polno silo” Nova24TV, 28.09.25 @ 10:16
-
Nov ameriški načrt za pomiritev Gaze in vsega Bližnjega vzhoda Delo, 28.09.25 @ 04:43
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod Dnevnik, 27.09.25 @ 21:21
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod Svet 24, 27.09.25 @ 20:22
-
Lavrov: Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod 24ur.com, 27.09.25 @ 19:54
-
Lavrov ostro napadel Izrael: Grozi razstrelitev celotnega Bližnjega vzhoda Delo, 27.09.25 @ 19:40
-
Trump odredil napotitev vojske v Portland in jo pooblastil za uporabo "polne sile" RTV Slovenija, 27.09.25 @ 18:26
-
Trump zahteva, naj odpustijo vodilno v Microsoftu: »Lisa Monaco je grožnja nacionalni varnosti« Dnevnik, 27.09.25 @ 13:02
-
Pirc Musar: »Melania je z mano takoj spregovorila v slovenščini« Študent, 27.09.25 @ 12:00
-
Izraelski napadi v Gazi zahtevali več kot 70 življenj RTV Slovenija, 27.09.25 @ 11:14
-
Spor Madžarske in Hrvaške zaradi dobave nafte prek Jadranskega naftovoda Janaf RTV Slovenija, 27.09.25 @ 10:25
-
Trump članice Nata poziva k sestrelitvi ruskih letal, veleposlanik: »To bi bila vojna« Slovenske novice, 27.09.25 @ 09:22
-
Trump bi branil nacionalno varnost s carinami Delo, 27.09.25 @ 05:00
-
Naj imajo Nemci psa, Slovenci imamo svoje adute Delo, 27.09.25 @ 05:00
-
»Izrael želi razstreliti celoten Bližnji vzhod« Mladina, 27.09.25 @ 00:00
-
Mednarodni pravnik: “Golob išče zunanjega sovražnika, namesto da bi reševal domače izzive” Nova24TV, 26.09.25 @ 23:45
-
Mesto z muslimansko večino prepovedalo LGBTQ+ simbole Nova24TV, 26.09.25 @ 23:42
-
Trump o končanju vojne v Gazi: 'Mislim, da imamo dogovor' 24ur.com, 26.09.25 @ 21:39
-
Trump pravi, da imajo dogovor, ki bo domov pripeljal talce in končal vojno v Gazi Maribor24.si, 26.09.25 @ 21:14
-
Trump: Mislim, da imamo dogovor, ki bo talce vrnil domov in končal vojno Delo, 26.09.25 @ 20:37
-
Trump: Mislim, da imamo dogovor za končanje vojne v Gazi SiOL.net, 26.09.25 @ 20:31
-
Trump: Mislim, da imamo dogovor za končanje vojne v Gazi Lokalec.si, 26.09.25 @ 20:28
-
Trump misli, da je sklenil dogovor za končanje vojne v Gazi Svet 24, 26.09.25 @ 20:27
-
Trump prepričan, da imajo dogovor in bo konec vojne zurnal24.si, 26.09.25 @ 20:27
|
Omenjeni
Najbolj brano
Osebe dneva