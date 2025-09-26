“Gre za čisto politično odločitev, ki je po mojem mnenju aktivistična, materialno gledano pa tudi škodljiva že na srednji, ne na dolgi rok,” je vladno razglasitev izraelskega premierja Netanjahuja za nezaželeno osebo ocenil mednarodni pravnik Pogačnik.

Namesto da bi se vlada Roberta Goloba bolj posvečala reševanju domačih težav na področju stanovanjske politike, pokojnin, zdravstva, gospodarstva,