Trump o končanju vojne v Gazi: 'Mislim, da imamo dogovor' 24ur.com Mislim, da imamo dogovor, ki bo domov pripeljal talce in končal vojno v Gazi, je kmalu po govoru izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja na 80. Generalni skupščini Združenih narodov, sporočil ameriški predsednik Donald Trump. Podrobnosti pa ni podal, poročajo tuje tiskovne agencije.

