 

Vendarle konec vojne na Bližnjem vzhodu? Trump predstavil mirovni načrt, Izrael se strinja, pozdravljajo ga arabske države, Hamas za zdaj molči
Demokracija
torek, 30. september 2025 ob 08:05

Piše: C. R. 

Sinoči po našem lokalnem času je Bela hiša predstavila načrt za končanje vojne v Gazi. Podpira ga tudi Izrael, pozdravile pa so ga že številne evropske države, pa tudi arabske. Hamasov odziv še čakajo. 

Načrt predvideva osvoboditev vseh talcev v zameno za več kot 2000 palestinskih zapornikov, konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov postopen umik ter okrepljeno dostavo humanitarne

...
Vir
Komentarji(0)toggle
Obrazec za komentiranjetoggle

Opozorilo: Po 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.


Vpišite prikazane znake
 

Sorodno

Omenjeni

Najbolj brano

    Osebe dneva

    preberi.si

    Domov
    24ur.com
    Časnik
    Delo
    Demokracija
    Dnevnik
    Dolenjski list
    Družina
    Ekipa
    Finance
    Gorenjski glas
    Mladina
    Nova24TV
    Planet
    Primorske novice
    Primorski dnevnik
    Reporter
    RTV Slovenija
    Slovenske novice
    SiOL.net
    Svet 24
    Večer
    zurnal24.si

    Dodatno

    O preberi.si
    Politika zasebnosti
    Iskanje

    EP v nogometu

    Evropsko prvenstvo v nogometu

    Google Translate

    English Croatian French German Italian Spanish Serbian Slovenian Hungarian