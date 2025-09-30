Piše: C. R.

Sinoči po našem lokalnem času je Bela hiša predstavila načrt za končanje vojne v Gazi. Podpira ga tudi Izrael, pozdravile pa so ga že številne evropske države, pa tudi arabske. Hamasov odziv še čakajo.

Načrt predvideva osvoboditev vseh talcev v zameno za več kot 2000 palestinskih zapornikov, konec operacij izraelskih sil v Gazi, njihov postopen umik ter okrepljeno dostavo humanitarne