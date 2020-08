V Domu starejših Hrastnik tri nove okužbe, ena oskrbovanka umrla SiOL.net V Domu starejših Hrastnik so v ponedeljek zaradi morebitne okužbe z novim koronavirusom odvzeli 111 brisov med oskrbovanci in zaposlenimi. Odvzeti brisi so pokazali okužbo pri treh oskrbovancih doma, vsi odvzeti brisi zaposlenih pa so bili negativni. Umrla pa je še ena oskrbovanka doma, so danes sporočili s hrastniške občine.

