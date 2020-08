Na Hrvaškem novih 24 okužb in ena smrtna žrtev 24ur.com Na Hrvaškem so zabeležili novih 24 primerov okužbe s koronavirusom, največ v Osiješko-baranjski županiji. Po tri nove okužbe imajo v Zagrebu ter Splitsko-dalmatinski županiji, po dve pa v Istri in Zadrski županiji. V zadnjih 24 urah je umrla ena oseba s covid-19.

Sorodno





































































































































































































































































































Oglasi