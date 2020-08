Lažno negativni testi na novi koronavirus niso pogosti, se pa vseeno občasno pojavijo, pravi infektologinja Mateja Logar. Tako so na infekcijski kliniki UKC Ljubljana v zadnjih nekaj mesecih imeli nekaj bolnikov, pri katerih je bil prvi bris negativen, pozneje pa se je ob ponavljanju testiranja izkazalo, da so bolniki okuženi. Poročali smo tudi o pirmeru iz Novega mesta. Vzrokov za to pa je več. ...