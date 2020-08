Meteorna voda zalila okolico Celja, umirjanje v drugem delu noči RTV Slovenija Krajevna neurja so v večernih urah še možna. Nevihte se bodo po napovedih vremenoslovcev pomikale od Dolenjske čez Zasavje proti Štajerski in Prekmurju. Močno deževje je zalilo Celje, Hrastnik in Trebnje. V drugem delu noči sledi umirjanje.

Sorodno

























































Oglasi