Armenka na letališče v Münchnu prišla s kovčkom s kostmi soproga Reporter Na letališču v Münchnu so ustavili 74-letno Armenko, ki je imela v svoji prtljagi človeške kosti, je včeraj sporočila nemška policija. Posmrtne ostanke so našli v leseni škatli in na pomoč poklicali carinike, zdravnika in javnega tožilca, da so preučili n

Sorodno

























































Oglasi Omenjeni Armenija

Grčija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Goran Dragić

Aleksandra Pivec

Jože Mencinger