Oboževalci so se s čustveno slovesnostjo ob jezeru Piru poslovili od Naye Rivera 24ur.com Pokojna igralka Naya Rivera, ki je tragično utonila v kalifornijskem jezeru, je s svojim talentom ustvarila zavidljivo igralsko kariero, predvsem pa z likom v seriji Glee osvojila srca številnih oboževalcev, ki so v njen spomin pripravili slovesnost ob jezeru Piru in se poslovili od mlade igralke.

