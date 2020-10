Razkrita lokacija, kjer uživata Anamaria Goltes in Luka Dončić TOčnoTO.si Luka Dončić in njegova srčna izbranka, manekenka in podjetnica Anamaria Goltes, sta se odpravila na zaslužen počitek v tople kraje. Skrivnostno sta na družbenih omrežjih namigovala, da se nahajata nekje ob morju v Grčiji, vendar lokacije takoj nista razkrila. Anamaria je nato v zgodbah v Instagramu razkrila, da se nahajata na Mykonosu, ki je sicer […]

