Šporar dokončno izgubljen za Kosovo in Moldavijo: 'Imamo kakovost za dve zmagi' 24ur.com Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala odigrala prijateljsko tekmo z najslabšo reprezentanco na lestvici Fife. Proti San Marinu selektor Matjaž Kek ni mogel računati na napadalca Andraža Šporarja zaradi poškodbe, zaradi odredb o izolaciji pa ne bo niti Nina Koutra in že prej Miha Zajca. Omenjenih ne bo tudi na tekmah Lige narodov na gostovanjih na Kosovem in Moldaviji.

