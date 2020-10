Prevetrena Slovenija do visoke zmage, zanesljiva zmaga Angležev SiOL.net Slovenska nogometna reprezentanca je na prijateljski tekmi v Stožicah s 4:0 odpravila San Marino, ki na svetovni lestvici Fife zaseda zadnje, 210. mesto. Selektor Matjaž Kek je v začetno enajsterico uvrstil nekaj svežih imen, kapetanski trak pa sta nosila Jasmin Kurtić in Vid Belec. Ni manjkalo niti atraktivnih prijateljskih spopadov po Evropi. Evropski prvaki Portugalci so se s Španci razšli brez zadetkov, Francija je zabila Ukrajincem sedem, Italija pa Moldaviji šest zadetkov.

