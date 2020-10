Slovenski nogometaši upravičili vlogo favoritov in zlahka ugnali San Marino 24ur.com Slovenska nogometna izbrana vrsta je pred bližajočima se preizkušnjama v Uefini Ligi narodov z Moldavijo in Kosovim v Stožicah odigrala prijateljsko tekmo proti San Marinu in ga ugnala z visokih 4:0 (3:0). Za Slovenijo so bili natančni Nemanja Mitrović (dvakrat), Haris Vučkić in Rajko Rep.

