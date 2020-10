V drugem polčasu preveč statični, tudi zaradi dveh "štang" jih bodo slišali RTV Slovenija S prizadevnostjo, željo in motivom proti San Marinu je bil Matjaž Kek zadovoljen, v igri pa je pogrešal še več kreativnosti, saj je bil tekmec za to po meri. Na nedeljski tekmi na Kosovu bosta pomembni odločnost in samozavest, je poudaril.

Sorodno

































































Oglasi