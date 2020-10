Počivalšek na vlaku, na katerega ga vabijo, enkrat že bil. Ni pozabil, kako hitro so sopotniki "spus Večer Predsednik SMC in gospodarski minister Zdravko Počivalšek je v odzivu na pobudo "koalicije ustavnega loka" zapisal, da se mu zdi "preigravanje scenarijev za prestižne politične obračune v eni največjih kriz v novejši zgodovini nedostojno in nezrelo". S poznanimi "sopotniki", ki si družbe SMC ne zaslužijo, je že bil na "istem vlaku", je zapisal.

Sorodno























Oglasi Omenjeni SMC

Zdravko Počivalšek Najbolj brano Osebe dneva Aleš Hojs

Janez Janša

Jelko Kacin

Simon Zajc

Matjaž Kek