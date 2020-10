Noro, Slovenci in Hrvati spet uprizorili dvoboj preobratov Sportal Ko se na igrišču v Krapini pomerita mladi zasedbi Hrvaške in Slovenije, zadiši po velikem preobratu. Izbranci Agrona Šalje so tako lani proti sovrstnikom iz Hrvaške, ki jih vodi nekdanji zvezdnik Josip Šimunić, še v 74. minuti zaostajali z 0:3, nato pa po izjemnem preobratu zmagali s 4:3. V četrtek je bilo podobno, a tokrat obratno. Slovenski najstniki so do 60. minute vodili na Hrvaškem kar s 3:0, sledila pa sta preobrat gostiteljev in končni remi s 3:3.

Sorodno



































Oglasi