V petek zvečer se je ponovno zbrala peščica provokatorjev, ki želijo s pomočjo ulice strmoglaviti demokratično vlado. Po podatkih policije se jih je zbralo okoli 700, pri tem so jih 69 kaznovali zaradi kršitve Odloka o začasni prepovedi gibanja in zbiranja na javnih mestih ter osem zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.