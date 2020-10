Okužba z novim koronavirusom tudi med poslanci SD SiOL.net V poslanski skupini SD so se srečali z okužbo z novim koronavirusom, okužil se je njihov poslanec Gregor Židan, je pojasnil vodja poslanske skupine Matjaž Han. Kot je dejal, Židan nima tipičnih simptomov za covid-19, prejšnji teden pa je bil na dopustu in ga ni bilo v DZ, zato drugi poslanci in strokovni delavci poslanske skupine niso v karanteni.

