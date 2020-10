Prejšnji teden smo poročali, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri delavki na zdravstveno negovalnem oddelku v Domu starejših občanov (DSO) Trebnje. Po potrjeni okužbi je bilo opravljenih 65 odvzem brisov, in sicer pri 47 stanovalcih in 18 delavcih. Vsi izvidi testiranj so bili negativni. V soboto so vse ponovno testirali, danes pa so prejeli rezultate. »Pri dveh stanovalcih iz oddelk ...