'Superagenciji': Bruselj opozarja vlado, opozicija 'z vsemi topovi' proti 24ur.com V senci protikoronskih ukrepov vlada brez kakršnekoli javne razprave nadaljuje združevanje osmih ključnih javnih agencij in pomembnih regulatorjev trga v dve "superagenciji". Kaj in zakaj se dogaja, je začelo zanimati tudi Evropsko komisijo, ki je vladi poslala pismo, v katerem opozarja na nejasne načrte reorganizacije in zahtevano neodvisnost delovanja posameznih agencij.

