Noometaši Krke so v zaostali tekmi 11. kroga 2. SNL s kar 4:0 premagali Šmartno 1928. Blestel je Kaheem Anthony Parris, ki kar trikrat zatresel mrežo nasprotnikov in se z drugim hat-trickom to sezono povzpel na prvo mesto lestvice strelcev v drugi ligi. preberite več » ...