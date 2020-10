Stotica v domačem košu Primorske novice V zaostali tekmi 2. kroga Aba lige so košarkarji Koper Primorske danes popoldne v prazni dvorani Bonifika morali priznati premoč ljubljanski Cedeviti Olimpiji, ki je slavila s kar 37 točkami razlike. S tem so se Ljubljančani revanširali za poraze v prejšnjih sezonah, ko so bila razmerja moči med ekipama skoraj enakovredna.

