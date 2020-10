Olimpija v Kopru do zanesljive zmage Sportal Košarkarji Cedevite Olimpije so na zaostali tekmi drugega kroga lige ABA gostovali pri Kopru Primorski in prišlo do zanesljive zmage (102:65). Zmaji ostajajo neporaženi, Primorci pa so še brez zmage.

