Štirje ugledni pravniki raztrgali trditve Terška in Pavlina: “Omejevanje gibanja ni protiustavno!” Nova24TV Potem ko sta ustavni pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damijan Pavlin na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih, na podlagi katerega je vlada sprejela ukrep omejitve gibanja med 21. in 6. uro zjutraj, saj menita da gre za protiustavno odločitev, smo odšli po “druga” pravna mnenja in zbrali […]

Sorodno



































































Oglasi