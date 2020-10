I. Jurišič: “Omejitev prehoda meje in omejitev gibanja med 21. in 6. uro bo ustavno sodišče moralo r Lokalec.si Včeraj je Igor Jurišič, mariborski mestni svetnik, javno pozval protestnike, da se vzdržijo te oblike nasprotovanja, saj da “živimo v pravni državi, kjer bo Ustavno sodišče zagotovo razveljavilo omejitev prehajanja državne meje in omejitev gibanja med 21. in 6. uro.” Kot še pojasnjuje meni, da po javno dostopnih informacijah glede do sedaj vloženih pobud na […]

