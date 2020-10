Vreme: Na zahodu bolj oblačno, drugod delno jasno Dnevnik Danes bo v vzhodni Sloveniji še povečini sončno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem bo popoldne občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Borut Pahor

Adrian Gomboc

Jelko Kacin