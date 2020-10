Krek brez maske točil gorivo, Koritnik med čakanjem na izid koronskega testa v kozmetičnem salonu Lokalec.si Direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka so zalotili brez zaščitne maske na bencinski postaji med točenjem goriva. V pogovoru za Televizijo Slovenija je to potrdil in rekel, da je bil utrujen in ni nikogar ogrožal. Že pred tem pa so ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, ki se je v četrtek preventivno […]

