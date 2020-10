Gre za resne stvari, situacija je resna in rabimo predvsem mir. In pomoč, ne pa rušenje,” je Milan Krek včeraj povedal za naš portal. Mediji so ga namreč napadli zaradi točenja goriva brez zaščitne maske in iz tega naredi bržkone osrednjo novico. Poleg njega, pa sta bili tarča medijskega pogroma tudi Anže Logar in Boštjan Koritnik. Nič groznega, če ne bi bili sredi epidemije in bi bilo precej bolj ...