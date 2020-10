Zunanji minister Anže Logar je bil na današnjem rutinskem testu za novi koronavirus pozitiven. Za zdaj ne kaže simptomov covida-19, a v skladu s priporočili NIJZ bodo minister in njegovi ožji sodelavci, ki so bili z njim v stiku, od danes naprej v desetdnevni samoizolaciji, so sporočili z zunanjega ministrstva.