Zunanji ministri baltskih držav v samoizolaciji po srečanju z Logarjem 24ur.com Zaradi stika z zunanjim ministrom Logarjem, pri katerem so v petek potrdili okužbo s koronavirusom, so v samoizolaciji tudi zunanji ministri Litve, Latvije in Estonije. Z njimi se je namreč v tem tednu Logar sestal v okviru svoje baltske turneje.

