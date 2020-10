MIZŠ: Vrtci naj bodo odprti zlasti za otroke staršev, ki delajo v enotah zaščite in reševanja 24ur.com Ministrstvo za izobraževanje je na podlagi sprejetega odloka, ki odreja zaprtje vrtcev prihodnji teden, ravnateljicam in ravnateljem vrtcev posredovalo osnovne usmeritve za odločanje o zagotavljanju nujnega varstva otrok. Kot pravijo, naj bodo vrtci odprti le za otroke staršev, ki opravljajo za delovanje družbe in države pomembna dela.

