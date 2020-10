Na Hrvaškem v petek 2.242 okužb, v Nemčiji skupno našteli že več kot 10.000 smrtnih žrtev 24ur.com Bolezen covid-19 se ne širi le pri nas, temveč po vsej Evropi in tudi drugod po svetu. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah zabeležili 2.242 novih primerov okužbe, kar je največ v enem dnevu doslej. Covid-19 je v Nemčiji doslej zahteval 10.003 življenja, v zadnjih 24 urah so potrdili tudi rekordnih 14.714 novih okužb. Medtem se je na ulicah Neaplja v petek zvečer na protestih proti ukrepom za zajezit...

