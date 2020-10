Nemci z novim rekordom, za covid-19 umrlo že več kot deset tisoč bolnikov SiOL.net Za boleznijo covid-19 so v Nemčiji od začetka epidemije umrli že 10.003 bolniki, so sporočili z inštituta Roberta Kocha. V zadnjem dnevu je za prej omenjeno boleznijo umrlo še 49 bolnikov. V zadnjih 24 urah so v Nemčiji potrdili tudi rekordnih 14.714 novih okužb, skupaj pa že 418.005.

