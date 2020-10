Simoniti prepričan, da so šli predaleč: akcijo kulturnikov ocenjuje kot grožnjo s smrtjo Svet 24 Minister za kulturo Vasko Simoniti je v odzivu na petkovo akcijo anonimnih kulturnikov pred stavbo ministrstva ocenil, da gre za grožnjo s smrtjo njemu in njegovim sodelavcem. Ravnanje je označil za skrajno nevarno in policijo pozval k takojšnjemu ukrepanju.





Sorodno



































Oglasi Omenjeni Vasko Simoniti Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Primož Roglič

Tim Gajser

Jelko Kacin

Borut Pahor