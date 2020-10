V ZDA strma rast okužb in smrti zaradi novega koronavirusa SiOL.net V ZDA se je po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa do nedelje zvečer z novim koronavirusom okužilo 8,63 milijona ljudi, zaradi covida-19 pa jih je umrlo že 225.215. ZDA so glede na število okužb in smrti vodilna država sveta. Univerza Washington napoveduje, da bo število smrtnih primerov do 1. januarja 2021 naraslo na 318.000.

